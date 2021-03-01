金球獎趙婷奪最佳導演 已故「黑豹」男星奪影帝

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（法新社洛杉磯28日電） 第78屆金球獎頒獎典禮今天改線上舉行，華裔女導演趙婷以「游牧人生」勇奪最佳導演獎殊榮；已故「黑豹」影星查維克博斯曼則以「藍調天後」贏得劇情類最佳男主角獎。

導演獎方面，趙婷以「游牧人生」（Nomadland）脫穎而出，擊敗其他入圍強敵，包括「花漾女子」（Promising Young Woman）的艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）、「曼克」（Mank）的大衛芬奇（David Fincher）、「邁阿密的一夜」（One Night in Miami）的蕾吉娜金恩（Regina King），以及「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）的艾倫索肯（Aaron Sorkin）。

劇情類最佳男主角獎方面，頒給去年8月因癌去世的43歲男星查維克博斯曼（Chadwick Boseman），肯定他在「藍調天後」（Ma Rainey's Black Bottom）的精湛表現。他的遺孀並發表讓人動容的感言。

其他入圍者還包括「靜寂的鼓手」（Sound of Metal）的里茲阿邁德（Riz Ahmed）、「父親」（The Father，暫譯）的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、「曼克」的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），以及「失控的審判」（The Mauritanian）的塔哈拉辛（Tahar Rahim）。

© 2021 AFP