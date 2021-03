金球獎趙婷奪最佳導演 已故「黑豹」男星奪影帝

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯28日電) 第78屆金球獎頒獎典禮今天改線上舉行,華裔女導演趙婷以「游牧人生」勇奪最佳導演獎殊榮;已故「黑豹」影星查維克博斯曼則以「藍調天後」贏得劇情類最佳男主角獎。

導演獎方面,趙婷以「游牧人生」(Nomadland)脫穎而出,擊敗其他入圍強敵,包括「花漾女子」(Promising Young Woman)的艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)、「曼克」(Mank)的大衛芬奇(David Fincher)、「邁阿密的一夜」(One Night in Miami)的蕾吉娜金恩(Regina King),以及「芝加哥七人案:驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)的艾倫索肯(Aaron Sorkin)。

劇情類最佳男主角獎方面,頒給去年8月因癌去世的43歲男星查維克博斯曼(Chadwick Boseman),肯定他在「藍調天後」(Ma Rainey's Black Bottom)的精湛表現。他的遺孀並發表讓人動容的感言。

其他入圍者還包括「靜寂的鼓手」(Sound of Metal)的里茲阿邁德(Riz Ahmed)、「父親」(The Father,暫譯)的安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)、「曼克」的蓋瑞歐德曼(Gary Oldman),以及「失控的審判」(The Mauritanian)的塔哈拉辛(Tahar Rahim)。

