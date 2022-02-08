金酸莓獎入圍名單 今年增設布魯斯威利最差演出獎

（法新社洛杉磯7日電） 專挑年度爛片的金酸莓獎今天宣布入圍名單，前「終極警探」（Die Hard）影星布魯斯威利的作品多達8部（Bruce Willis）。

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這讓主辦單位覺得有義務要增設「布魯斯威利2021年最差演出」獎。

布魯斯威利的這幾部作品多為只在串流平台上映的超低成本動作片，但沒有一片在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）贏得超過20%的好評，甚至有3部片從影評那邊得到0%的評價。

布魯斯威利過去曾參與過「黑色追緝令」（Pulp Fiction）、「靈異第六感」（The Sixth Sense）等叫好叫座電影演出，近來雖成為片商宣傳重點，但其實通常露臉時間並不長。

本屆金酸莓獎入圍最多的是Netflix版的百老彙作品「黛安娜王妃：音樂劇」（Diana: The Musical），這部片遭「衛報」評為「年度爛得最歇斯底里的恨劇」。

「黛安娜王妃：音樂劇」共入圍9項；雪上加霜的是，該劇百老彙原版也只撐了33場演出。

受注目的金酸莓獎入圍者還包括以「怪物奇兵全新世代」（Space Jam: A New Legacy）挑戰大銀幕的美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）。

今年的金酸莓獎得主將於奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天的3月26日揭曉。

© 2022 AFP