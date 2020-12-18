針對中國在太平洋的作為 美軍回應將更果敢

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓17日電） 美國軍方今天表示，他們的軍艦將對違反國際法的情況採取「更果敢」的回應，特別是針對在南海有擴張野心的中國。

在為美國海軍、陸戰隊、海岸防衛隊設定未來幾年目標的文件中，五角大廈強調，有幾個國家，特別是俄羅斯、中國，「在幾個重要地區挑戰權力平衡，並試圖破壞現有的世界秩序。」

文件中說：「我們在全球部署的海軍，每天都遭遇中國、俄羅斯的軍艦和飛機」，他們「侵略性不斷增強」。文件並指出，中國是「最緊迫的長期戰略威脅」。

美、中海軍最近一起衝突事件發生在8月底，當時中國表示，他們將一艘美國軍艦自南海西沙群島（Paracel Islands）驅離。

中國宣稱擁有幾乎所有南海島嶼，但區域內的其他國家提出異議，包括越南、馬來西亞、菲律賓、汶萊。

為了反制中國，美國比以往更頻繁地將船艦派往南海，執行其所謂「自由航行」（Freedom of Navigation）任務。

面對中國海軍規模在短短20年增至3倍多，為了保有戰略優勢，美國海軍計畫致力現代化，採用更小型、更靈活、甚至可遠距遙控駕駛的艦船。

聲明中表示，美國軍艦也將「接受經過計算的戰術風險，並在我們的日常行動中採取更果敢的態度」。

© 2020 AFP