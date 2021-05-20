針對以巴衝突 聯合國人權理事會27日會商

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（法新社日內瓦20日電） 針對以色列與盤據加薩的武裝組織哈瑪斯爆發暴力衝突，導致平民百姓喪命，聯合國人權理事會今天表示，將就巴勒斯坦佔領區的當前情勢召開特別會議。

聯合國人權理事會（The UN Human Rights Council）發表聲明說，預計27日召開的特別會議，將討論「巴勒斯坦佔領區嚴峻的人權狀況」。

聲明指出，召開特別會議是應巴基斯坦與巴勒斯坦當局的要求。巴基斯坦是伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）的斡旋國。

這是聯合國人權理事會自15年前創立以來，將召開的第30次特別會議。

聯合國並未立即說明，47個人權理事會的會員國中，有多少國家支持召開特別會議的呼籲，不過至少得有1/3國家支持，召開特別會議才能獲准。

此外，德國總理梅克爾（Angela Merkel）則指出，為了趕緊促成中東停火，與武裝組織哈瑪斯「間接磋商」是有必要的。

梅克爾在歐洲舉行的論壇發表談話表示：「當然，必須與哈瑪斯間接磋商。」並說埃及與其他的阿拉伯國家，已試圖在以色列與盤據加薩的哈瑪斯之間調停。

梅克爾指出：「（間接磋商）當然哈瑪斯必須包括在內，因為沒有哈瑪斯將不會達成停火。」

梅克爾發表上述談話之際，德國外長馬斯（Heiko Maas）展開在當地為期一天的外交折衝。

馬斯會晤以色列官員，並且另將在約旦河西岸佔領區的雷馬拉（Ramallah），會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），不過這位德國外長並不打算會見被歐盟視為恐怖組織的哈瑪斯。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP