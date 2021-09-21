針對全球氣候基金缺口 傳拜登將宣布好消息

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（法新社紐約聯合國總部20日電） 聯合國大會場邊一場多國閉門會議結束後，一名聯合國官員表示，美國總統拜登預料將公布有關解決1000億美元全球氣候基金短缺的「好消息」。

上述閉門會議由英國與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）共同召開，美方由氣候特使凱瑞（John Kerry）代表出席。而拜登（Joe Biden）明天將首度以美國總統身分，在聯合國大會（UN General Assembly）發表演說。

已開發國家曾在巴黎協定簽署前，承諾自2020年起每年調度1000億美元資金，支持窮國適應氣候變遷，但現在出現約200億美元的資金缺口。

聯合國官員表示，「我們確實聽到美方代表在會議室里說很快就會有好消息」，「美國代表釋出非常正面的看法和訊號」。

這名官員還說：「當然，我們還沒掌握到細節，但希望這項消息有助釐清美國打算怎麼加強支援這1000億美元的調度。」

這項消息為氣候變遷抗戰提供一絲希望。在此之前，近期一系列科學報告紛紛描繪地球未來一片慘澹，全球主要污染來源國持續以驚人速度排放溫室氣體。

共同主持閉門會議的英國首相強生（Boris Johnson）責備各國未能信守承諾，在2020至2025年每年給出1000億美元資金。

他說：「所有人都點頭同意『應該做點什麼』，但我得承認，我愈來愈沮喪很多人做的遠不及你們所承諾的。」

氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）將於11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行。

強生在閉門會議後對記者提到瑞典與丹麥，表示「我們從若干工業化國家聽到了…微弱進展跡象」。這兩國已宣布會把5成以上氣候融資用於協助開發中國家適應氣候變遷。

強生還說，「讓我們看看美國總統明天說些什麼」，暗示拜登將公布相關消息。

© 2021 AFP