銷聲匿跡一年多 北韓第一夫人李雪主公開現身

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（法新社首爾17日電） 北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩妻子李雪主在神隱逾一年後首度公開現身。外界推測她先前之所以消聲匿跡，可能與冠狀病毒疫情有關，或是她可能懷有身孕。

據信年齡30歲出頭的李雪主和夫婿金正恩一同出席紀念金正恩父親金正日冥誕的音樂會。

北韓金氏王朝第2代領導人金正日的誕辰日被稱為「光明星節」（Day of the Shining Star），是當今擁核北韓最重要的國定假日之一。

北韓官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）刊登金正恩與李雪主兩人在首都平壤萬壽台藝術劇場（Mansudae Art Theatre）燦笑、為表演者鼓掌的照片。

根據官媒北韓中央通信社（KCNA）報導：當總書記金正恩偕同妻子李雪主在迎賓樂曲聲中步入劇場觀眾席時，全體人員爆出如雷般的『萬歲！』歡呼聲。」照片中觀眾席來賓和表演者中無人配戴口罩。

外界上一次見到李雪主，是去年1月她出席農曆新年一場活動。

李雪主長期未公開露面，引發外界對她健康情況的猜測，懷疑她可能為了避免任何染上新型冠狀病毒的風險而與世隔絕，甚至可能懷有身孕。據信金正恩和李雪主育有3名子女。

南韓國家情報院（National IntelligenceService）昨天才向國會議員表示，李雪主「和她的孩子們玩得很開心」，且因冠狀病毒疫情關係避免參與公開活動。

© 2021 AFP