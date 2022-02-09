鋁價飆至2008年高峰 廣西百色封城致供應更緊

（法新社倫敦8日電） 在全球供應緊縮下，鋁價今天衝上14年新高，中國主要鋁產地－廣西百色市因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城後更顯如此。

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根據分析師，鋁生產國俄羅斯與烏克蘭之間衝突的疑慮，也持續推升市場價格；此外，能源價格飆漲也影響歐洲鋁的生產。

倫敦金屬交易所（LME）盤後交易，鋁價一度跳漲至每噸3236美元，達2008年以來最高，隨後價格拉回到約3223美元，與當年7月11日所創歷史高價3380.15美元尚差一段距離。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師布利斯曼（Daniel Briesemann ）告訴法新社：「我們認為鋁價攀升，首先也是最重要的原因，就是供應上的疑慮。」

「在歐洲，鋁生產已縮減了數十萬噸，主要是因能源成本攀高。」

「在中國，一個數百萬居民的城市（百色）因為出現確診Covid-19新病例 ，當局周末下令封城。」根據分析師資料，中國西南部城市百色每年鋁產能有170萬噸。

他說：「令人擔心的是，百色封城將影響鋁的輸送，從而讓供應情況更為緊縮。」

英國外彙交易集團公司City Index分析師欣可塔（Fiona Cincotta）說，俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張情勢一觸即發，也帶動商品行情全面上漲。

欣可塔告訴法新社，俄烏關係緊張不只推升石油與天然氣價格，連金屬價格也上漲。

她說：「首先，鋁的製程需要大量能源，而天然氣是主要的燃料來源；北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線可能停擺的疑慮，將市場價格推升得更高。」

「其次，俄羅斯是鋁的主要生產國，西方國家揚言對俄制裁，也帶動價格上揚。」

欣可塔表示，中國百色市最近封城，更讓鋁價一飛衝天，看來還沒有準備回檔。（譯者：紀錦玲)

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