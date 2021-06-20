鎖定科技巨擘 美眾院委員會將表決反托拉斯提案

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（法新社華盛頓20日電） 美國聯邦眾議院司法委員會23日將表決鎖定科技巨擘的反托拉斯整治提案。若這些提案立法成功，可能對民眾網路使用習慣和美國幾個最大、最成功的企業，造成深遠影響。

眾院司委會將表決的5項法案，可能為重組或分拆谷歌（Google）、臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等企業鋪平道路，同時重塑整個網路生態。

相關措施將包括禁止科技巨擘為第3方經營平台的同時，又在這些平台上提供與第3方相互競爭的服務，這麼一來勢將重創蘋果與亞馬遜等公司。

議員們也將嘗試禁止科技企業把自家產品或服務擺第一，此舉顯然是針對Google。

其他措施還包括要求資料「可攜性」和「可互通性」，讓民眾能更容易停用某個平台，譬如臉書，同時保有自己的資料和聯繫方式。

此外，按照規畫中的方案，當局還將禁止大型科技企業收購競爭對手，並增加反托拉斯執法經費。

耶魯大學（Yale University）教授莫頓（FionaScott Morton）指出，若這些法案立法成功，蘋果可能得出售或停止自家音樂服務，才不會讓Spotify等對手承受不公平待遇，「到時蘋果必須抉擇」。

莫頓並提到，要求可互通性「會對消費者帶來非常深遠的影響，因為這麼一來，人們就能加入臉書與（旗下的）Instagram以外的社群網路，同時與朋友保持聯繫」。

在國會即將表決相關方案之際，也有跡象顯示，華府對主導市場的科技企業採取更激進的立場。

例如美國總統拜登（Joe Biden）提名大力提倡分拆科技巨擘的麗娜汗（Kina Khan）領導聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），這正是負責執行反托拉斯的機構之一。

© 2021 AFP