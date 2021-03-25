長榮貨櫃輪蘇伊士運河擱淺 埃及拖船展開解救作業

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（法新社開羅25日電） 長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪受強風和沙塵暴影響在蘇伊士運河失控擱淺，恐使這個世界上最繁忙貿易航道之一癱瘓數天，埃及拖船今天持續展開解救這艘貨櫃輪的作業。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）表示，正嘗試讓全長400公尺的長榮貨櫃輪長賜輪（EverGiven）脫淺。長賜輪23日因沙塵暴導致能見度下降，加上強風猛襲，造成船身偏離航道。埃及氣象預報員表示，事發地區當天有強風，甚至出現沙塵暴，陣風達每小時50公里。

星球實驗室公司（Planet Labs Inc）公布的衛星照片顯示，寬59公尺的貨櫃輪在蘇伊士運河打斜擱淺。

國際金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）中東石油和航運研究員拉加（Ranjith Raja）說：「我們從未看過這樣的情況。」

「很可能需要好幾天或好幾周，才能解決壅塞問題，而且這將對其他船隊產生連鎖效應。」

塞船事件已經衝擊全球油市。昨天原油期貨價格攀漲6%，因為投資人評估這可能會影響交割。

船舶經紀公司Braemar警告，如果拖船拖不動這艘巨型貨櫃輪，可能需要用起重機移除一些貨櫃，才能脫淺。Braemar說：「這需要花好幾天，甚至數周時間。」

長賜輪的航運管理公司貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）說，長賜輪上25名人員均安，船身和船上貨櫃也未受損。

船隻追蹤網站MarineTraffic的地圖顯示，目前有大批船隻受運河堵住影響，在地中海和紅海等候。

© 2021 AFP