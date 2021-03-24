長榮貨輪困蘇伊士運河 沒傳出人員受傷污染外泄

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（法新社開羅24日電） 長榮海運今天表示，旗下貨櫃船「長賜輪」遭強風吹襲而在蘇伊士運河擱淺，使得這條全球數一數二繁忙貿易路線的海上交通陷入癱瘓。

昨天曝光的照片顯示，這艘台灣長榮海運所有、長400公尺、寬59公尺的「長賜輪」（Ever Given）橫向堵住整條蘇伊士運河，挖土機在一旁努力挖除岸邊土壤。

長榮海運向法新社表示：「這艘貨櫃輪疑似遭強風吹襲，意外擱淺。」

長榮還說，已敦促船東回報事故原因，且跟運河管理當局等相關單位研擬方案，以儘速協助貨櫃船脫困。

這起事故導致100多艘欲通過蘇伊士運河（Suez Canal）的船隻無法通行。

長賜輪的船舶管理商「貝仕船舶管理公司」船隊主管羅伊（Alok Roy）說：「這是一起擱淺事故。」他指出，沒有傳出人員受傷或污染外泄的狀況。

社群媒體Instagram用戶康納（Julianne Cona）貼出一張從長賜輪後方貨輪「馬士基．丹佛號」（Maersk Denver）上拍攝的照片，這艘貨輪現在也動彈不得。

康納寫道：「我們前方的船隻在通過運河時擱淺，現在橫向卡住了。看樣子我們會在這裡待上一些時候。」

蘇伊士運河航運服務主要業者之一Leth Agencies在推特（Twitter）發文指出，拖船目前正試着讓擱淺的長賜輪脫困。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP