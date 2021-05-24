長賜輪卡蘇伊士運河 埃及求償金額降至154億元

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（法新社開羅24日電） 長榮海運長賜輪3月堵住蘇伊士運河，造成通行停擺，運河當局向日本船東正榮汽船求償。運河管理局主席昨天晚間表示，求償金額已降至5億5000萬美元（約新台幣154億元）。

埃及當局4月扣留排水量20萬噸的長賜輪（MV Ever Given），並在當地法院提出告訴，向日本船東「正榮汽船」求償9億1600萬美元（約新台幣256億元）。

不過，蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie ）昨天晚間接受電視脫口秀節目主持人阿迪布（Amr Adib）訪問時表示，求償金額已經降至5億5000萬美元。

雷比：「船東預估船上載運貨物的成本約7億7500萬美元，我們尊重這點，把求償金額降至5億5000萬美元。」

長賜輪（Ever Given）是全球最大貨櫃輪之一，3月23日遭遇沙塵暴，打斜堵住河道，阻礙運河雙向交通，干擾全球貿易。運河當局動員了埃及人力和國際救援專家，花了6天的時間，才將擱淺的長賜輪移離河道。

蘇伊士運河連接紅海和地中海，全球貿易逾10%仰賴這條連結亞洲和歐洲的水道。

根據蘇伊士運河管理局，運河封閉期間，埃及每天損失1200萬至1500萬美元不等的營收。

蘇伊士運河管理局所處的伊斯梅利亞（Ismailia）法院今天裁決，運河管理局向正榮汽船求償案將移至專門法院審理，訂5月29開庭。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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