閃電娘娘寶鏡好會照 北美閃電長度770公里寫新猷

（法新社日內瓦1日電） 聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，將近2年前一道閃電畫破美國天際，這道閃電的長度將近770公里，寫下世界紀錄。

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這項已知的超級閃電世界紀錄，發生在2020年4月29日，畫破美國南方密西西比州、路易斯安那州和德州天際，經測量總長達768公里。

世界氣象組織在聲明中指出，768公里相當於紐約市到俄亥州俄哥倫布市（Columbus）的距離，或英國倫敦與德國漢堡（Hamburg）之間的距離。

這道冠軍閃電的長度，比2018年10月31日巴西南部寫下的舊紀錄還要長60公里。

世界氣象組織的專家們同時通報了已知歷時最久的閃電。2020年6月18日，在烏拉圭和阿根廷北部上空雷暴發展出的單一閃電「閃」了17.1秒，比2019年3月4日在阿根廷北部寫下的原有世界紀錄還多了0.37秒。

其他與閃電相關的極端紀錄還包括，1975年辛巴威一道閃電劈中小屋，直接劈死在屋中避難的21人，是直接造成最多人喪生的單一閃電。另外，1994年埃及德隆卡（Dronka）有閃電打中一組油槽，造成滾燙的油流入城鎮釀成469人死亡，是因閃電造成間接死亡人數最多的一次。

© 2022 AFP