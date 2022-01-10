閃電襲擊曼德拉出生地 遊客中心遭大火吞噬

4 分鐘

（法新社約翰尼斯堡9日電） 南非一場閃電引發的火災，讓曼德拉出生地仍建設中的姆維索遊客中心（Mvezo Welcome Centre）付之一炬。 曼德拉（Nelson Mandela）是反種族隔離的代表性人物、南非已故前總統，他的長孫曼拉．曼德拉（Mandla Mandela）發出的聲明中提到，姆維索遊客中心昨天「遭閃電擊中，該中心的茅草屋頂起火，導致中心被完全摧毀。」 從社群媒體上的照片可以看出，將作為遊客聯絡的起點，設有詢問處、商店、餐廳的姆維索遊客中心，其茅草屋頂被大火吞噬。 曼拉．曼德拉說：「這完全是天災，並非遭人縱火或其他原因釀禍。」曼拉．曼德拉是南非國會議員，也是曼德拉出生地姆維索的部落首領。