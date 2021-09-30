開全球先河 智利通過神經權法保隱私

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（法新社聖地牙哥29日電） 智利國會今天通過神經權法，保障個人認同、自由意志與心理隱私等權利，是全球第一個針對神經科技立法的國家。

在應用於心智與大腦的科技突飛猛進之際，這項法案可作為他國未來的人權立法基礎。智利希望藉着這項立法躋身神經科技進展的重要地位，現在法案將呈交總統，讓他簽署成法。

大力提倡此法的參議員吉拉迪（Guido Girardi）在法案表決辯論前表示，此法目的在保護人類「最後領域」：心智，他在推特上說：「我們很開心，這是全球評估科技應如何為了人類利益加以應用的開始。」

美國哥倫比亞大學（Columbia University）生物系教授、神經科學領域專家尤斯特（Rafael Yuste）告訴法新社，研究人員已成功將老鼠沒看過的東西影像植入老鼠腦內，導致它們的行為受到影響。

這讓一些人擔心神經科技可能被用於記錄人類的心智資料，甚至改變那些資料。

智利眾議院（Chamber of Deputies）在聲明中說，這也是智利法律為何「認為科學與科技發展必須以服務人為目的，並以尊重生命與身心完整的方式進行」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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