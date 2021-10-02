開全美先例 加州將強制學生接種COVID-19疫苗

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（法新社洛杉磯1日電） 加州州長紐松今天開了全美第一槍，宣布將強制加州所有學生接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。民眾遲遲不接種疫苗，減緩美國終結疫情的速度，如今死亡病例已破70萬例。

隨着美國食品暨藥物管理局（FDA）全面批准讓年齡較低的群體接種疫苗，加州將逐步實施這項計畫。

紐松（Gavin Newsom）說，加州將「要求孩童先接種COVID-19疫苗，再到學校上學」。

他說：「我們的學校已要求接種預防麻疹、腮腺炎和其他疾病的疫苗，為什麼？因為疫苗有防護力。打疫苗是為了我們小孩的安全與健康。」

美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，已於8月獲得FDA全面批准，可向16歲以上民眾施打。12歲到15歲青少年則可在緊急使用授權下接種這支疫苗。

輝瑞與BioNTech上周還表示，已開始呈交資料給FDA，為疫苗用於5歲到11歲兒童申請許可，另也針對2歲幼童進行試驗。

紐松表示：「這場疫情讓我們身心俱疲。」

他在一所學校宣布新措施時說：「等FDA批准讓不同年齡層接種疫苗，從12歲以上、即7到12年級生開始，我們將自下學期起實施規定。」

新規定將適用於公立或私立教育系統的所有學生，估計影響加州600萬人。

加州是美國人口最稠密的州，在所有符合接種資格的居民中，有84%已至少接種一劑疫苗。

美國染疫死亡人數累計已破70萬人，接種疫苗、戴口罩與封城等防疫措施都成了激烈的政治議題。

在Delta變異株掀起的最新一波疫情中，兒童染疫人數顯着增多，因此，讓年齡較小的群體接種疫苗，被視為讓學校維持開放並遏阻疫情擴散的關鍵。中央社（翻譯）

© 2021 AFP