開全美城市先例 舊金山室內場所須秀完整接種證明

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（法新社舊金山12日電） 美國官員今天宣布，加州舊金山將領先全美城市，要求進入室內餐飲和娛樂場所前，必須出示完整接種COVID-19疫苗證明。

法新社報導，自本月20日起，民眾進入舊金山酒吧、餐廳、夜店、劇院、健身中心等場所，須出示完整接種疫苗證明。對於工作人員的規範則將在10月生效。

舊金山市長布里德（London Breed）在記者會上說：「我們為何要這麼做？一切是為了保護員工、保護孩子，以及那些無法接種疫苗的人。」

她說：「我們知道，為了讓我們的城市擺脫疫情、蓬勃發展，我們需要採用最好的方法來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），那就是疫苗。」

這項規定將不適用12歲以下孩童，因為他們在美國還沒有接種資格。

舊金山人口約90萬人，目前77%已打至少1劑疫苗；71%已完整接種。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）贊同疫苗接種規定，並表示這些措施在全美各地獲得越來越多支持。他在白宮簡報會上說：「這將有助民眾和社區安全，防止病毒擴散。」

紐約上周宣布類似的疫苗接種規定，要求民眾光顧室內餐飲和娛樂場所出示接種至少1劑疫苗的證明，紐約的措施將在9月生效。

美國地方媒體網站NOLA.com報導，路易斯安那州熱門觀光城市紐奧良（New Orleans）也料將宣布類似規定。

© 2021 AFP