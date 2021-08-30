開學在即 世衛：教職員應列入優先接種疫苗類別

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（法新社哥本哈根30日電） 世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，學校教職員應列入優先接種COVID-19疫苗的類別名單，如此一來歐洲和中亞的學校便能維持開放學生到校上課。

這兩個聯合國（UN）機構發布聲明表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，能夠讓校園維持開放的措施，「包括提供教師和其他學校職員COVID-19疫苗，將他們列入全國疫苗接種計畫的目標人口類別」。

去年11月疫苗尚未開放接種前，一群世衛專家已做出類似建議。如今聲明表示，「在確保脆弱族群獲得疫苗接種同時」，也應實行這項建議。

隨着暑假過後學生面臨開學，世衛和聯合國兒童基金會表示，即使存在傳染力更強的Delta變異株病毒疫情，「讓教室內的學習方式持續不中斷，十分重要」。

世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在聲明中說：「讓學校協助我們的兒童有能力成為幸福且有生產力的社會一員，對於兒童的教育、心理健康和社會技能至關重要。」

克魯格指出，疫情已造成「歷史上傷害最大的教育中斷」。

這兩個機構呼籲各國替12歲以上且有特定潛在疾病的兒童施打疫苗，他們的潛在疾病使他們面臨較大的COVID-19重症風險。

聲明還再度提醒在疫情期間採取措施改善校園環境的重要性，包括加強通風、縮小班級規模、維持社交距離和對學童和教職員定期采檢。

世衛7月初已發布建議，認為對於出現COVID-19癥狀的高風險兒童族群進行病毒篩檢，應列為優先事項。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP