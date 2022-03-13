開放住家收留烏克蘭難民 英政府擬月付1萬

（法新社倫敦12日綜合外電報導）俄烏衝突引發歐洲二戰以來最大難民潮，英國政府最初的難民措施引發眾怒後，現更新計畫，英民眾若開放住家安置烏克蘭難民，政府每月將給付350英鎊（約新台幣1.3萬元）費用。

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路透社報導，英國政府今天表示，這項名為「讓烏克蘭人有個家」（Homes for Ukraine）的新計畫 ，將提供來到英國的戰爭難民一個安置處所，即便是他們在英國並沒有家人。

英國民眾若能提供難民一個空房或房舍，時間至少6個月，政府將每月給付350英鎊。

在因應俄羅斯入侵烏克蘭一事上，英國首相強生（Boris Johnson）試圖將英國塑造為全球領導者角色，但他的政府一直被批評接收難民速度過慢。

強生政府因堅持烏克蘭難民抵達英國前，須先辦理簽證及生物識別檢測，遭各主要政黨議員抨擊為將官僚制度至於戰火難民的福利之上。

而最新出爐的計畫指出，下周末起，民眾、慈善團體、企業和社區集團只要透過網頁，就能提供難民住宿。

根據聯合國難民署的數據，逃離烏克蘭戰火的難民人數可能升破400萬，是目前粗估200萬的兩倍。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP