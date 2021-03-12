開歐洲先例 西班牙宣布承認外送員為領薪員工

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（法新社馬德里11日電） 西班牙政府今天宣布一項協議，將承認替戶戶送（Deliveroo）及優食（UberEats）等外送平台送貨的外送員為領薪員工，開歐洲先例。外送員曾一再抱怨工作條件不佳。

此舉將對所謂的「零工經濟」（gig economy）帶來重大衝擊。「零工經濟」仰賴數以十萬計以應用程式（app）為基礎的美食外送或叫車服務獨立工作者。

西班牙左翼政府6個月前承諾要闡明替網路外送平台工作的外送員法律地位，表示這些外送員應被視為職員，而非「零工」。

政府與西班牙勞工工會敲定的協議可謂開歐洲各國先河，明確規範騎自行車和機車趴趴走、近年數量暴增的外送員地位。

在西班牙和其他國家，這些外送員一再譴責自己的工作條件不穩定，並採取法律行動，訴求獲承認為能享有給薪休假和病假的領薪員工。

勞動部長狄亞士（Yolanda Diaz）發表電視演說時表示：「他們（外送員）現在已被視為領薪工作者，將享有所有相關的保護。」他還說，西班牙是「歐洲聯盟（EU）第一個針對此事立法的國家」。

外送平台業者一再主張他們只是扮演商家和外送員間的仲介者角色，外送員可說是自營業者，必須支付自身健康與退休金提撥款項。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

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