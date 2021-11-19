開發中國家擴大紅肉進口 慢性病癌症人數暴增

（法新社巴黎18日電） 一項針對154國家和地區數據的研究顯示，隨着全球紅肉和加工肉品貿易增加，與肉類消費相關的慢性疾病也在增加。

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研究人員着重在大腸直腸癌、第2型糖尿病和冠狀動脈心臟病的發病率和死亡率，這3種疾病和紅肉與加工肉品密切相關。

研究人員利用聯合國糧農組織（FAO）的肉類進出口數據，找出世界上哪些地區的紅肉和加工肉品更為盛行。

接着他們根據「全球疾病負擔」（Global Burden of Disease, GBD）的健康數據檢視這些發現。

這篇發表在「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的研究結論說：「透過貿易增加紅肉和加工肉品的攝取量，導致與飲食相關的非傳染性疾病突然增加。」

富含紅肉和加工肉品的飲食會對健康造成不利影響，早已有深入研究。

但研究指出，這些產品的國際貿易也透過溫室氣體排放對氣候變遷，以及透過棲息地縮小對生物多樣性喪失等，帶來產生深遠影響。

研究人員說：「對於『可持續飲食』，幾乎沒有國際倡議和國家指導方針，明確解決關於國際肉品貿易的外溢效應。」

研究人員計算出，1993年至2018年間，全球相關死亡人數增加近75%，但地理區域差異很大。

儘管研究人員估計，已開發國家的相關死亡增加55%，但發展中國家的增加率更高達157%。

研究說：「這些較高比率是因為世界上許多發展中國家對紅肉和加工肉品進口的依賴呈指數型增長，以滿足快速都市化和收入增加下不斷成長的肉品需求。」

研究結果顯示，在研究涵蓋的這些年裡，發展中國家擴大進口，而富裕國家則擴大出口。

研究引述世界貿易組織（WTO）說法表示，為實現更健康和更可持續飲食，國際對話應涵蓋衛生和貿易機構。

研究表示，「世貿的區域貿易協定加速各國間紅肉和加工肉品流通」，並建議可以與聯合國衛生和食品機構協調，以改善未來的貿易政策。

由於這是觀察性研究，研究只能提出但不能證實肉類貿易與飲食相關疾病間的因果關係。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）

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