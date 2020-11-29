閑置店面變身展覽間 疫情下的紐約街頭很藝術

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（法新社紐約28日電） 紐約店家受疫情影響一間間關門大吉，數以千計商家停業後，店面閑置多時；現在一些藝術家在非營利組織協助下進駐，將空間改為工作室與展覽間，為原本死氣沉沉的街頭注入生氣。

藝術家Sir Shadow在曼哈頓一間前身為傢具行的店面中大秀「一筆畫」，他說：「有時大家會說，危機帶來轉機，這就是轉機。」

70來歲的他在紐約非營利組織Chashama協助下開了這間工作室。有25年歷史的Chashama主要負責說服房東暫時捐出名下產業，讓生活困難的藝術家用以作為工作室來展示他們的作品。

目前這樣的工作室已有150間，而在受到疫情影響，房東閑置店面難以租出的情況下，Chasham打算加倍努力，明年之內，再增100個類似空間。

Chasham創辦人兼藝術總監杜斯特（Anita Durst）告訴法新社：「現階段當然還有很多空間可以提供，也還有很多人願意提供。」

藝術家可免費使用這些空間，所得銷售額可全數收入口袋，在零售空間天價昂貴的紐約，這樣的安排宛如天賜，對房東而言，也稱得上利多。

杜斯特表示：「我們讓空間看起來很棒，等於為仲介開了門，所以，從那方面來說，我們是在幫忙出租。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP