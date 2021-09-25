關上世界之窗 中國當局整頓補教界衝擊海外家教

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（法新社北京25日電） 北京當局嚴厲整頓補教界，不僅中國業者哀鴻遍野，連海外的線上家教也受衝擊。

法新社報導，住在美國的家教賈斯提 （Sam Josti）每天上午在家中上網，為地球另一端的小朋友上課。

有數以千計家教為中國學生開拓難得的視野，在學外語之際認識西方文化，賈斯提也是其中之一。

但北京當局嚴格限制補習，拉下中國學生接觸外面世界的百葉窗後，重創了像賈斯提這樣的線上外師生計。

在中國，許多家長渴望讓孩子在競爭激烈的教育體制下脫穎而出，英語學習市場需求龐大，外語教學業者長久以來從中獲利。

一切突然在今年8月變調，北京當局宣布教育改革措施，禁止補教業者聘請境外師資。

北京當局宣稱「雙減」政策目的是有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓（補習）負擔。

批評人士認為，這些措施也是要杜絕中國孩童受到外部影響。

44歲的賈斯提曾是小學老師，2017年換跑道成為全職線上家教。她告訴法新社：「我懂他們想減輕家長負擔…但不懂為何如此突然又嚴厲。」

賈斯提擔心現在文化交流會消失。她說：「我們先前一直在努力彌合兩國之間的鴻溝，但現在似乎在我們有望達成前就戛然而止。」 「就個人來說，這實在令人心碎。」

© 2021 AFP