關係惡化 歐盟執委會中止推動批准歐中投資協定

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（法新社布魯塞爾4日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，由於歐盟與中國互相制裁，雙方外交關係惡化，歐盟執委會爭取批准歐中投資協定的行動實際上「已中止」。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在訪問中告訴法新社：「我們目前在某種意義上已中止歐盟執委會的政治接觸活動。」

「顯而易見的，歐盟與中國互相制裁，包括中國制裁歐洲議會議員，目前的情況不利於批准這項協定。」

歐洲聯盟（EU）3月以新疆維吾爾少數民族受迫害為由，制裁4名中國官員，中國隨即對歐洲政界人士、學者和研究機構實施報復性制裁。

中國如此大規模製裁歐洲，在歐中關係上史無前例，尤其受制裁的人包括多位民選的歐洲議會議員，引起歐洲政壇憤怒。

杜姆布羅夫斯基斯指出，推動批准這項協定「將端視歐盟與中國的關係能演變到多廣泛」。

歐盟與中國去年底完成投資協定的談判，不過協定還需經27個成員國和歐洲議會批准才能生效。

杜姆布羅夫斯基斯負責主導這項協定的批准程序，不過已遭到一些主要歐洲議會議員抵制。（譯者：陳政一）

© 2021 AFP