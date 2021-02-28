關係緊繃 中國在澳洲年投資額銳減2/3

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（法新社雪梨28日電） 根據澳洲國立大學今天公布的統計數據，中國去年在澳洲的直接投資金額大幅萎縮近2/3，跌剩不到10億美元。除了受到COVID-19疫情影響，兩國間關係日趨緊繃，也加重這番趨勢。

澳洲國立大學（Australian National University）表示，中國在澳洲投資金額由2019年的20億5000萬美元銳減為2020年的8億美元（約新台幣224億元），自2016年達到130億美元後已連4年萎縮。反映坎培拉對中國的超級強權意圖日益警戒。

澳洲國立大學經濟學教授阿姆斯壯（ShiroArmstrong）指出，儘管聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已使得全球投資金額幾乎腰斬；但中國流入澳洲的投資資金跌幅卻大得多。

此外，中國去年在澳洲的直接投資，只鎖定不動產、礦業和製造業這3個領域共20項計畫，是10年來最少紀錄。

阿姆斯壯告訴法新社：「通常這類數據會波動，因為都是大計畫；但我們現在可以見到一個非常清楚的趨勢，（中國在澳洲投資額）自2016年觸頂後，相當穩定連年下降，且跌得相當劇烈。」

2016年中國主權財富基金中投公司在澳洲投資數件大案，當年中國國家電力投資集團也買下澳洲企業太平洋水力公司（Pacific Hydro）。

中國雖然仍是澳洲最大貿易夥伴國，但兩國目前政治關係處於數十年來最低點。對於北京努力讓自身經濟威力轉為政治和軍事勢力，坎培拉持續增強戒心。

近年澳洲和中國針對連串議題起衝突，從勢力滲透、國家安全規範、中國內部打壓行動到北京對COVID-19疫情的處理不透明，引發中國對一系列澳洲出口產品實施貿易懲罰。

阿姆斯壯表示，澳洲以國家安全風險為由，對外國投資訂定新的審查規則，帶來格外明顯的冷卻效應，或許有助解釋中國在澳洲投資額下滑情況。

他說：「外國投資如今都要面臨國安測試。有幾宗較知名的中國投資案已撤回。」「這大大動搖外國投資者的信心。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP