關節炎藥物治COVID重症病患 巴西研究：無臨床效益

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（法新社巴黎21日電） 研究今天指出，以關節炎藥物tocilizumab（商品名「安挺樂」）治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症病患，沒有臨床效益。

今天刊登在「英國醫學期刊」（BMJ）的試驗結果，似乎和先前研究相抵觸。先前研究發現tocilizumab能有助降低部分病患的住院天數。

這款藥物一般用來治療類風濕性關節炎等，能抑制人體發炎反應，因此科學家希望利用這款藥物，來抑制因感染COVID-19而引發可能導致病患死亡的過度發炎反應。

巴西研究人員對129名COVID嚴重病患進行隨機對照試驗，65人接受tocilizumab藥物外加正規治療，另外64人僅接受正規治療。

所有病患被觀察15天後，tocilizumab組有18人（28%）、標準治療組則有13人（20%）不是裝上呼吸器、就是已死亡。

總括來看，tocilizumab組有17%病患死於急性呼吸衰竭或多重器官衰竭，標準治療組則為3%。

研究人員表示，由於tocilizumab組患者死亡數增加，以致研究不得不提早結束。

不過研究報告作者也有提到這項研究的部分限制，像是試驗對象人數相對較少等。

© 2021 AFP