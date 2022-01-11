關達那摩灣監獄運作20載 聯合國專家籲美關閉

（法新社日內瓦10日電） 美國設在古巴的關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄惡名昭彰，自關押第一批囚犯迄今已20年。一群聯合國專家今天呼籲美國關閉這座「冷血侵犯人權」的場所。

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十多名獨立的聯合國人權專家發聲，為關達那摩灣監獄運作至今表達憤慨。這座軍事監獄是在2001年911恐怖攻擊事件後成立，由美國海軍管理，專門關押美國以「反恐戰爭」為名逮捕的囚犯，第一批人於2002年1月10日入獄。

這些專家說，關達那摩灣監獄「名聲奇臭無比」，是美國對法治承諾的「污點」。

專家們在聲明中表示：「20年來不經審判就任意關押的做法，加上酷刑或虐待，對任何政府來說都不能接受，尤其是一個宣稱要維護人權的政府。」 分別關注非自願失蹤和任意關押的兩個聯合國工作小組以及5名獨立人權專家呼籲，美國政府應關閉關達那摩灣監獄，讓囚犯回家或送到安全的第3國，並為他們遭受的酷刑和任意關押提供補救和賠償。 這些專家由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）任命，但發言不代表聯合國立場。他們說，美國去年10月重返人權理事會，「闔上這冷血侵犯人權的醜惡篇章」，對美國而言尤其重要。 關達那摩灣監獄一度關押近800名從世界各地捉捕來的囚犯，如今還有39人，有些人甚至從監獄剛開始運作就待在裡面。

其中有13人獲准轉往別處，但要找到能收容他們的地方，或把他們遣返回母國，都要經過相當冗長的程序。 另有14人正申請釋放；有10人在受審或等待受審；還有兩人已被定罪。 還待在牢里的囚犯之中，有些在911事件後的拘留計畫頭幾年曾遭中央情報局（CIA）調查員嚴刑逼供。 美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天說，雖然這仍是極具爭議的政治議題，總統拜登還是想關閉關達那摩灣監獄。 柯比對媒體表示：「我可以說，政府仍致力關閉關達那摩灣的拘留所。我們目前正檢視未來方向。」這套程序涉及白宮、美軍、司法部、國務院及其他單位。 但聯合國專家批評美國司法體系未能保障人權、維護法治，「導致關達那摩灣監獄的法律黑洞愈來愈大」。 專家們指出，2002年至2021年間，有9名囚犯命喪獄中，其中7人據報是自殺。他們無一人因犯罪被起訴。 專家們堅決主張，下令和參與關達那摩灣監獄虐待情事的人應受司法審判。

© 2022 AFP