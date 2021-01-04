關鍵參議員決選將登場 川普拜登赴喬治亞州催票

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（法新社亞特蘭大4日電） 美國喬治亞州明天將舉行2席聯邦參議員決選，目前選情緊繃。由於這2席關乎兩黨誰將掌握參院多數，總統川普和下屆總統當選人拜登今天都將前往當地出席造勢活動做最後催票。

美國南方的喬治亞州20年來未曾選出民主黨籍聯邦參議員。若共和黨丟失這2席，兩黨在參院席次將剛好對半，意味民主黨籍副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）未來在表決時將握有決定性的一票。

儘管距離美國總統大選和國會選舉已過了2個月，喬治亞州這段期間仍完全處於選戰狀態，大量競選捐款湧入，競選巴士載着候選人穿梭各小鎮造勢，到處也可見到競選看板和挨家挨戶拉票。

然而，「華盛頓郵報」昨天披露川普和共和黨籍喬治亞州選務高層州務卿拉芬斯伯格（BradRaffensperger）2日通話內容，投下震撼彈。川普在對話中要求拉芬斯伯格「找出」足夠票數讓他在喬治亞州逆轉勝。這項消息轉移了這2席參議員選舉受到的關注。

若民主黨挑戰者華諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）在明天決選分別擊敗現任共和黨參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue），將令民主黨陣營和拜登（Joe Biden）勢力大振，因為他們已掌控聯邦眾議院。

從川普和拜登都將親赴喬治亞州助選來看，可見這場選舉的重要性。但若川普和州務卿通話外泄的內容持續發酵，川普現身造勢恐怕會帶來反效果。

儘管如此，川普今天來到喬治亞州西北部保守農業區城鎮達爾頓（Dalton）時，很可能仍將受到英雄式歡迎。

這一帶到處可見「川普2020」看板，明顯比2位共和黨候選人的看板還多。副總統彭斯（Mike Pence）今天也將前往喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）南方的鄉間地區助選。

拜登今天則將在亞特蘭大和2位民主黨候選人並肩造勢。

民調顯示，目前這2席參議員選舉雙方皆勢均力敵。由於拜登去年11月3日成為1992年以來首位在喬治亞州總統選舉勝選的民主黨候選人，民主黨人冀望這能為明天的選舉打頭陣。

不過，喬治亞大學（University of Georgia）政治學教授胡德（Trey Hood）告訴法新社，種種因素和近日局勢發展，使得這2席的選舉選情「實在太緊繃難以預測」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP