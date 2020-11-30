關閉學校惹民怨 紐約市國小將在12月7日重新開放

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（法新社紐約29日電） 儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例持續增加，美國紐約市長白思豪今天宣布，紐約市將在12月7日重新開放國小，並提供到校上課課程給所有年齡層的特殊需求學生。

由於許多家長難以顧及在家上課的學生，加上數據顯示幼童似乎較不容易感染新型冠狀病毒，紐約市遂放棄一項規定，亦即陽性率超過3%，學校就必須關閉。擁有全美最大校區的紐約市陽性率為3.1%。

白思豪（Bill de Blasio）告訴記者，重新開放學校是可能的，因為「我們現在有很多證據顯示學校很安全」，他表示，重返校園的學生每周都必須接受篩檢。

白思豪也在推特上表示，一周5天到校上課而非部分天數采網路上課，將會是能實施社交距離措施的學校較偏好的型態。目前每周僅有2至3天到校上課。

但是國中與高中生仍將維持線上上課，除了有特殊需求的學生。

疫情捲土重來，陽性率從夏天大多數時候的1%攀升至3.1%，紐約市政府依據和教師工會達成的協議，在本月19日取消所有本人到校課程。

然而這項決定激怒許多家長，他們表示學校傳染率低卻關閉學校，但是酒吧和餐廳仍維持營業，這毫無道理；家長並點出歐洲多數學校仍維持開放的例子。官員表示學校陽性率僅0.23%。

家長主張，關閉學校會不成比例地懲處父母需要上班的學童，以及家裡沒有電腦的6萬人。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

© 2020 AFP