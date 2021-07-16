關閉9個月創戰後紀錄 巴黎鐵塔恢復開放

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎16日電） 巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而關閉9個月，創下自第2次世界大戰以來最長的歇業期，今天終於重新恢復迎客。

鐵塔電梯已準備好再度把觀光客從地面載往300公尺高的塔頂觀景台，為這段封鎖期畫下句點。不過，為維持社交安全距離，每日遊客數限制在1萬3000人，約是平常的一半。

為遵守法國政府近日宣布的「健康通行證」措施，自21日起，遊客必須出示接種疫苗或采檢陰性結果的證明。

艾菲爾鐵塔開發公司（Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel）總裁馬坦（Jean-Francois Martins）接受法新社訪問時說：「這顯然會使運作更為困難，但還算可以管理。」

馬坦在工作人員做完最後一輪安全檢查後，宣布巴黎鐵塔「準備好了」。

遊客早早訂妥暑期鐵塔門票，凸顯巴黎觀光業因旅行相關防疫限制而做出的變革。

馬坦說，幾乎沒有英國人訂票，美國人也只佔訂票人數的15%，亞洲人更寥寥無幾。預期逾半數旅客是法國在地人，義大利人、西班牙人的佔比則比以往高。

鐵塔長期關閉，重創了艾菲爾鐵塔開發公司的財務狀況。2020年公司營收為2500萬歐元（約新台幣8.25億元），驟減75%，須尋求額外的政府補助和另外6000萬歐元現金才得以維繫。

除此之外，還有外層塗漆工程的問題，這是巴黎鐵塔自1889年落成以來第20度重新粉刷。由於在作業現場檢測到濃度很高的鉛，可能危及工人健康，工程於今年2月暫停。

檢測還在進行，預料塗漆作業要到秋天才能重新展開，意味着鐵塔外觀一部分會被鷹架和安全網遮蔽。11

© 2021 AFP