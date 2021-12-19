防堵第5波疫情 法國巴黎取消跨年晚會與煙火

（法新社巴黎18日電） 耶誕連假將至，法國每日新增病例破5萬，當局祭出更嚴格的抗疫措施，預計明年初起將變相強制民眾施打疫苗，巴黎市政府今天也宣布取消原訂於香榭大道的跨年與煙火活動。

廣告 繼續瀏覽後續

本周末為法國耶誕連假前的最後一個周末，COVID-19（2010冠狀病毒疾病）確診人數卻不斷飆升，總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨晚在防疫會議後宣布，將採取進一步措施，以防堵第5波疫情。

卡斯特克斯警告，Omicron正以「閃電般」速度在歐洲傳播，每2到3天確診病例就翻一倍，並將自2022年初起成為法國主要病毒株。

其中將上路的主要措施，便是把「健康通行證」（passe sanitaire）改為「疫苗通行證」（passe vaccinal），也就是只有完整施打完疫苗才能作為證明，近期COVID-19陰性篩檢結果將不再作數，無法轉為有效通行證。

草案將於1月初在兩院進行審議，若通過，未完整接種者將無法進入餐廳、文化、運動等場所，而可以接種追加劑的時間也將從原本施打第2劑後5個月，縮短至4個月。

此外，卡斯特克斯也呼籲各地方市長取消跨年晚會活動與煙火，且跨年期間，民眾禁止在街上喝酒，以減少Omicron變異株群聚傳播。他也希望民眾減少節慶團聚人數，但並未如去年訂出門檻。

有鑒於此，巴黎市政府今天宣布將回應政府呼應，取消原訂於香榭大道（Champs-Elysées）上舉辦的跨年音樂會與煙火施放活動，避免群聚。

巴黎市政府向法新社證實，「由於疫情再起以及政府新措施，巴黎市政府很遺憾宣布，必須取消31日晚間原訂於香榭大道上的所有活動。今年將不會施放煙火，也不會有DJ演出。」

© 2021 AFP