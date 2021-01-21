防堵變種病毒擴散 歐盟國家領導人考慮關閉邊界

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（法新社布魯塞爾21日電） 歐洲聯盟領導人今天將設法解決2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒的威脅，數個歐盟國家憂心忡忡，希望關閉歐洲內部國家邊界，防止疫情擴散。

一名歐盟官員表示，為了防疫，各國領導人將透過視訊舉辦峰會，「針對變種病毒的嚴重情況，提高政治意識」。

英國、南非和巴西陸續出現變種病毒，由於具高度傳染性，歐盟當局提高警覺，並對來自上述國家的遊客實施禁令或限制措施。

但是呼籲採取協調一致行動，關閉歐盟內部國家邊界，不要重蹈3月第一波疫情覆轍的聲浪愈來愈大。好幾個歐盟成員國當時陷入恐慌，單方面關閉國家邊界，引發交通混亂。

後來外界認為當時這個決定是個災難，重創早已委蘼不振的歐洲經濟。歐盟各國領導人如今將努力尋找方法，在消除變種病毒的同時，還要讓工廠和企業維持生產能力。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）19日警告，她希望各國領導人找到阻止變種病毒蔓延的替代方法同時，也不會排除設置邊界檢查站的可能。

由於2月假期通常會有數以百萬計歐洲人前往滑雪，與德國、法國和荷蘭接壤的比利時表示，將會提出在2月假期「暫時」關閉邊界的要求。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2021 AFP