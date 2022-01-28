防大堡礁自世界遺產名錄除名 澳洲再斥資7億美元搶救

（法新社雪梨28日電） 澳洲今天宣布總額7億美元（約新台幣195億元）方案，保護因氣候變遷而飽受破壞的大堡礁，防止它被聯合國教科文組織自世界遺產名錄除名。

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澳洲在極力避免大堡礁（Great Barrier Reef）被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列入「瀕危」世界遺產數個月後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布為期9年，總額10億澳元（7億美元）計畫。

莫里森說：「我們支持（維護）珊瑚礁健康，以及以珊瑚礁為經濟核心的觀光、餐旅業者和昆士蘭地區的未來經濟。」

這項計畫宣布的時間點是在預計的5月大選前，而莫里森必須拿下關鍵的昆士蘭席次，才能繼續掌權。

當聯合國先前於2015年威脅要將大堡礁降級為「瀕危」世界遺產時，澳洲訂出「珊瑚礁2050計畫」，並投入數10億美元來保護珊瑚礁。

據信那些措施抑制了破壞速度，但那個全球最大珊瑚礁體系，絕大部分已經遭到破壞。

最近一項研究顯示，白化自1998年以來已經影響了98%的珊瑚礁，只有一小部分沒有受到影響。

絕大多數澳洲人贊同採取行動對抗氣候變遷，因為他們在全球暖化持續惡化下，經歷了叢林大火、旱災、洪患等災害。

雪梨羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）2021年的一項民調顯示，60%的澳洲人認為「全球暖化是個嚴重且迫切問題」。

© 2022 AFP