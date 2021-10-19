防守差到被自家球迷噓 薩內苦練後脫胎換骨

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（法新社柏林18日電） 德國足球球星薩內長久以來給人印象攻優於守，8月還因防守表現不佳被自家拜仁球迷大噓。但他化負評為動力苦練，讓酸民閉嘴，也證明自己4500萬歐元從英超曼城轉來拜仁的身價。

薩內（Leroy Sane）將於拜仁慕尼黑20日歐冠作客本菲卡（Benfica）尋求三連勝時先發，以助球隊繼續穩坐E組龍頭；拜仁上月先後戰勝巴塞隆納（Barcelona）與基輔（Dynamo Kiev）。

目前拜仁在歐冠還沒讓對手進過球，強化在對方半場施壓的能力後，薩內絕對是拜仁防線固若金湯的功臣之一。

一如拜仁教頭納格斯曼（Julian Nagelsmann）所點出，薩內卯足全力加強自己的防守，在「反反擊」方面下足功夫；所謂反反擊，簡單說就是當球隊丟失控球權當下，全隊立刻就地壓迫反搶，破壞對方組織的反擊。

薩內2020年從曼城轉會到拜仁，但上賽季德甲表現乏善可陳，重點就是他的防守問題。

今年8月在聯賽對陣科隆時，薩內因頻頻傳球失准、掉球後要不回而遭失望透頂的拜仁球迷狂噓，也是這場比賽徹底將他打醒。

痛下苦功後，他除在對方半場的防守加壓有所進步，在自家半場給對手的壓迫也更上層樓，先前5比0大勝基輔一役，薩內屢屢很快就扼殺掉方的反擊，就是他決心不再疏於防守的最好例子。

至於原本就問題不大的進攻，也未因他加強防守而下滑，昨天拜仁5比1大勝列佛庫森（Leverkusen）重登德甲榜首之役，薩內雖未進球，但仍充分扮演攻擊發起核心。好表現讓前利物浦球星兼德國後防國腳、現擔任球評的哈曼（Didi Hamann）都讚賞，說薩內之前「真是被埋沒了」。

薩內9月在拜仁7比0大勝波洪（Bochum）一戰踢進一記驚天自由球，且不管有無持球表現都很活躍，被替補換下場時獲拜仁球迷起立鼓掌，充分證明他已贏回球迷的心。

© 2021 AFP