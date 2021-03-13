防新一波疫情 義大利加強封鎖到復活節

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬12日電） 義大利總理德拉吉（Mario Draghi）不久前警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將出現「新一波」疫情，今天政府下令國內多數地區的學校、餐廳、商店、博物館自下周起關閉。

一年前，義大利是第一個遭逢嚴重疫情的歐洲國家，如今再度奮力對抗疫情快速傳播，目前已出現更具傳染力因而使疫情加劇的變種病毒。

法新社報導，包括羅馬、米蘭等大城在內的多數地區自8日起，已被衛生部長史伯蘭沙（RobertoSperanza）列為高風險區域，所有居民都獲通知，除了上班和就醫等必要理由外，都須待在家中。

德拉吉辦公室表示，這些額外限制措施將實施到復活節。在4月3日到5日的復活節連假期間，義大利全國都將列為紅色警戒區。

德拉吉在視察羅馬費烏米奇諾機場（FiumicinoAirport）的疫苗接種中心時說：「在進入公衛緊急狀態一年多後的現在，我們不幸又面臨新一波疫情。去年春天的狀況令人記憶猶新，我們將盡一切力量避免歷史重演。」

德拉吉說，全國上周通報的新增病例超過15萬起，較前一周記錄在案的略少於13萬1000起增加。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，義大利累計逾317萬人感染新型冠狀病毒。

義大利染疫病故人數至今已逾10萬人，當局實施封鎖措施達數月之久，致使經濟陷入自二次大戰以來最嚴重的衰退。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）

© 2021 AFP