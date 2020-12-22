防新變種病毒入侵 英飛紐約乘客登機前須附陰性證明

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（法新社紐約21日電） 美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布，搭乘英國航空或達美航空從英國飛往紐約的乘客，登機前必須先提供篩檢對病毒呈陰性反應的證明。

英國出現傳播力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒，令人憂心，英國航空（BritishAirways）等航空公司於是同意採取這類舉措；目前已有20多個國家和地區相繼宣布暫時禁止英國航班入境。

英航、達美（Delta Air Lines）和維珍航空（Virgin Atlantic）今天表示，將僅讓篩檢呈陰性的乘客搭機前往紐約甘乃迪國際機場（John F. KennedyInternational Airport）。3家航空公司預計本周開始實施相關舉措。

古莫推文說：「從明天開始，英國航空將要求英國飛往紐約航班的乘客在登機前，必須出示對冠狀病毒呈陰性反應的篩檢證明。」他稍後補充說，達美航空已同意採取相同措施。

古莫說：「在新變種病毒出現之際，我們不能讓歷史重演。」他指的是歐洲國家旅客在今年春天把COVID-19帶進紐約，重創這座城市。

古莫也呼籲美國政府加入俄羅斯、印度、西班牙和阿根廷等國行列，禁止英國航班入境。

專家認為，初期數據顯示，英國出現的COVID-19變種病毒株傳染力增加達70%，但目前沒有證據顯示會更致命，或將對疫苗效力構成影響。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP