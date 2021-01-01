防疫中前往加勒比海度假 加拿大官員辭職

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（法新社渥太華31日電） 加拿大安大略省財政部長菲力普斯（Rod Phillips）今天請辭，他在當局實施嚴格防疫封鎖措施並呼籲國民避免非必要出國的情況下，被發現與家人前往陽光明媚的加勒比海度假。

菲力普斯同時也是安大略省（Ontario）省議員。他在抵達多倫多機場時對記者表示，他要為自己「又笨又蠢的錯誤」道歉；並說，「對於我在不該旅行的時候旅行這個事實，我沒有任何藉口」。

當局呼籲民眾，今年不要在耶誕假期參與人多的聚會，在此情況下，菲力普斯的幕僚不斷替他在社群媒體發文，讓人誤以為他待在家裡過節。其中甚至有一段影音，是他在壁爐邊感謝加拿大人努力防疫。

安大略省省長福特（Doug Ford）隨後表示，他已接受菲力普斯辭職。

福特發表聲明說：「在安大略省民眾做出這麼多犧牲的時刻，今天這份辭呈展現了我們政府嚴肅看待以高標準自持的義務。」

當地媒體本周揭露，菲力普斯於2020年12月13日飛往加勒比海聖巴特島（St. Barts），當時加拿大單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例迭創新高。據報他還曾於2020年8月赴瑞士旅行。

菲力普斯說，如果早知兩周後病例激增會迫使安大略省封鎖30天，他當時就會取消行程了。不過，當局多月來一直警告官員，不要出遠門。

安大略是加拿大人口最多的一省，也是全國經濟火車頭。單是在安大略省，今天就新增3300起病例。

© 2021 AFP