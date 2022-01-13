防疫僵化害命 西安2醫院勒令停業整頓

（法新社北京13日電） 中國陝西省西安市2間醫院先前在本土新冠疫情爆發而封城防疫期間，出現因防疫僵化拒絕收治，導致孕婦流產、心臟病患死亡情事備受抨擊，儘管事後校正疏失，今天仍遭停業整頓。

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西安是去年12月本土疫情嚴重升溫的幾個城市之一，當時為遏止確診激增，當局下令嚴格居家封控達3周，以落實中央政府「清零」政策。

西安倉促封城一度讓市民手足無措，社群媒體日前爆出照片與視頻顯示，一名孕婦坐在西安高新醫院外一張塑膠椅，地上滿是血，原因僅是她48小時內篩檢陰性的證明剛剛過期，醫院拒絕收治，她也因而流產。事件引發軒然大波，當地衛生高層上周被迫出面道歉。

另在西安國際醫學中心醫院，一名女市民聲稱父親上周因「防疫規定」遭醫院拒絕收治，事後竟死於心臟病變。

如今兩間醫院雙雙遭停業3個月，被要求進行整頓，並要等獲准後才可復業。

西安市衛生健康委員會今天在聲明裡指出，本輪疫情發生後，西安高新醫院、西安國際醫學中心醫院未能貫徹「人民至上，生命至上」於醫療救治工作，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療品質管制核心制度，導致延誤急危患者搶救和診治，引發輿論關注，社會影響惡劣。

當局對兩間醫院做出停業整頓3個月，期滿整改合格後才能重新開診，對兩醫院給予警告，並責成院方追究醫院負責人，相關當事人停職等。

© 2022 AFP