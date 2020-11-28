防疫兩樣情 歐洲部分商家重開美國洛城祭新禁令

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（法新社巴黎28日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，歐美成重災區，但在耶誕與新年假期前夕，歐洲部分國家因防疫得當，商家今天將恢復營業，美國加州洛杉磯則因疫情升溫祭出新防疫禁令。

法新社報導，歐洲多國希望在耶誕和新年假期放寬防疫規定，讓家家戶戶得以喘口氣，然後再準備迎接全球預期在疫苗問世前的最後一波防疫管制。

法國的店家今天將恢復營業，同時波蘭的購物中心也重新開張，比利時則是允許商店自12月1日起恢復做生意，目前的半封城狀態或許將持續到明年元月中旬。德國、盧森堡與荷蘭當局也採取類似的放寬措施。

義大利政府則是從29日起，在北部的倫巴底大區（Lombardy）與比第蒙大區（Piedmont），以及南部的卡拉布里亞區（Calabria）解除部分管制，並調整警戒級別從紅色至橙色。

愛爾蘭也宣布逐步放寬管制，以便在耶誕節前讓部分商家恢復做生意，家庭能團聚。愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）發表電視談話說，即將到來的假期，「不能夠，也不會是我們習以為常的耶誕節」，但他說，放寬防疫管制將可以讓大家在「嚴峻的2020年稍微喘口氣，尤其是過去的6周」。

但在大西洋彼岸的美國加州洛杉磯郡，當地衛生主管機關以疫情持續飆升為由，祭出新防疫禁令，自30日起至少3周，限制社交聚會。

洛杉磯市是美國第2大城，這項新措施，使得洛城約2000萬人受到影響，嚴格程度超過上周加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布實施的夜間宵禁，也就是從晚間10時至隔天清晨5時，加州大部分地區禁止社交聚會及其他的非必要活動。

這項預定實施至12月20日為止的禁令，建議但並非要求居民儘可能待在家中，並且出門在外及周遭有人務必要戴口罩。

但是禁止家庭以外不論是公共或私人和室內或室外的社交聚會，新的禁令仍允許若乾的商業活動措施，但必須縮減規模。

新頒布的禁令明訂「必要的零售行業」，包括雜貨店，最大客容量降至35%，但是非必要的零售據點像是室內購物中心與個人美容服務如美甲沙龍，仍可維持20%的客容量。

只要個人出門在外與他人保持距離並戴口罩，海灘、步道與公園仍開放，並且同樣適用於高爾夫球場、網球場、溜冰園區與其他的戶外休閑設施。

所有室內與戶外的酒吧、餐廳、酒莊與啤酒廠仍禁止營業，這是延續先前洛杉磯郡頒布，只准這些場所經營外帶與外送服務的規定。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP