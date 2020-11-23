防疫封鎖助長家暴 家裡是對婦女最危險地方

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（法新社巴黎23日電） 沒有國家能免於2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）流行，也沒有國家能免家庭暴力禍害。11月25日「國際終止婦女受暴日」將屆，但抗疫封城期間家暴案激增，家是對婦女最危險的地方。

從奈及利亞和南非性侵案激增，秘魯婦女失蹤人數增加，巴西和墨西哥婦女遇害率上升，到歐洲婦女團體處理相關案件應接不暇，都顯示疫情加重性暴力禍害。

根據聯合國9月底發布數據顯示，疫情封鎖措施導致投訴或通報家暴的電話增加，阿根廷增加25%，賽普勒斯和法國上升30%，新加坡增加33%。

基本上在所有國家，限制疫情散播的封鎖措施已導致婦女和小孩被關在家裡。

摩洛哥婦女團體4月表示：「對婦女來說，家裡是最危險的地方。」婦團並向政府施壓，要求政府「緊急因應」。

在印度，家住孟買的33歲廚師希娜（Heena，化名）說，她覺得「被困在家裡」，她的丈夫不工作，吸毒，而且很暴力。

當描述她所經歷的一切時，她經常淚流滿面。

希娜在電話中告訴法新社，她的丈夫買完毒品後，「會把剩下的時間花在玩電玩『絕地求生』（PUBG），或者打我、虐待我。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP