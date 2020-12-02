防疫封鎖 全球網路兒童性虐待激增

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（法新社澳洲布里斯班2日電） 根據警方和維權人士表示，2019冠狀病毒疾病疫情期間，沒學可上的學生以及成年掠奪者待在家裡上網時間增加，形成助長全球網路兒童性虐待激增的「完美風暴」。

從菲律賓的貧民窟到澳洲的郊區，跨國犯罪案件如雨後春筍般出現，不肖人士利用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情封城期間，學校停課，無論是親自或透過社群媒體、遊戲網站，還是暗黑網站等方式，把魔掌伸向兒童。

澳洲聯邦警方在截至6月30日止的12個月期間，接獲通報超過2萬1000起兒童性虐案件，比前一年增加了7000多件。

調查人員也發現，網路上兒童性剝削內容增加了136%。

澳洲聯邦警方偵查督察長哈德遜（Paula Hudson）說：「這些暗黑網站，有些因為網路流量暴增而當機。」

哈德遜表示，警方「直接歸咎」於罪犯和兒童因封城和學校停課，在家時間變多，但父母忙着在公司和家庭兩頭奔波，無暇照顧小孩。

馬尼拉國際正義使命團（International JusticeMission）的坦納戈（John Tanagho）說：「COVID-19封城創造了完美風暴，助長網路兒童性剝削案件增加。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，菲律賓政府在3至5月發現，網路兒童虐待內容增加了260%，當時馬尼拉當局正實施嚴格封城措施。

調查人員甚至發現有很多和COVID-19相關的兒童剝削論壇，專門討論疫情期間大增的可趁之機。其中一個論壇的成員多達1000名。

坦納戈說，在性侵犯的需求帶動下，網路兒童性剝削成了「機會犯罪」。

疫情期間由於嚴格防疫措施，很多人沒有工作，連帶也沒收入，待在家裡的時間變長。菲律賓有很多受害者首次被虐待，施虐者就是自己的父母。有些父母甚至直播性暴力實況給有錢的西方掠奪者。

「這些性虐待內容是經過指導，由世界各地兒童性掠奪者買單消費，他們不用離開舒適的自家。」

坦納戈表示，這些兒童通常在平均被虐2年後獲救，但心理的創傷卻跟着他們一輩子。

印尼也和菲律賓一樣，成為全球兒童性虐待熱點。根據國際終止兒少性剝削組織（ECPAT）調查，印尼約20%兒童曾經歷過網路性掠奪行為。

印尼西爪哇省警方近來查獲網路人氣聊天軟體LINE的一個群組助長「脫衣直播秀」，當中有幾位未成年人。

其中一名14歲女孩，在父母以為她在房間內乖乖寫功課時，其實已被鼓吹進行脫衣秀表演。

自疫情爆發迄今，這個群組的人數已經增加兩倍到600人。

印尼警方提醒：「父母應該要更小心監看小孩的網路活動，因為只要短短幾分鐘，他們就有可能成為網路犯罪的掠奪者或受害人。」

© 2020 AFP