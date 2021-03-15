防疫情再起 德ICU醫師籲立刻恢復部分封城

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（法新社柏林15日電） 德國加護病房的醫師們今天警告，如果德國要避免出現危險的第3波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，必須「立即恢復」實施部分封城。

德國加護病房追蹤機構主任卡拉建尼迪斯（Christian Karagiannidis）告訴柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB）：「基於我們現有資料和英國變種病毒的擴散情形，我們強烈主張立即恢復封城，以避免出現激烈的第3波。」

他表示：「未來1或2周維持開放得不到太多好處，因為這會讓我們（的病例）快速達到很高的程度，使得把病例壓下來的難度加倍。」

卡拉建尼迪斯服務於德國重症監護和急診醫學跨學科協會（DIVI）。這個機構會追蹤德國醫院的加護病房容量。

德國2月底開始逐步鬆綁防疫措施，允許學校、美髮廳和其他行業部分恢復開放。此後德國病例數逐漸增加。

DIVI最新數據顯示，德國目前有約2800人住在加護病房。但卡拉建尼迪斯警告，如果各邦政府不採取更嚴格的措施來回應病例數增加，加護病房人數可能增至「5000或6000人」。

他說：「如果我們給病毒機會，加護病房裡的人數顯然會迅速提升。」他並呼籲加緊為50歲和60歲以上民眾施打疫苗。

© 2021 AFP