防疫情加劇 沙國只准免疫者入境朝聖

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（法新社利雅德5日電） 伊斯蘭教年度盛事齋戒月下周揭幕，為防範聖城麥加湧入朝聖人潮而加劇2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，沙烏地阿拉伯當局今天表示，屆時只准許免疫的朝聖者參與盛會。

沙烏地朝覲和副朝部（Ministry of Hajj & Umrah ）發表聲明指出，凡屬於以下三者之一即符合「免疫」條件，即已接種兩劑疫苗者；至少在14天前已接種1劑疫苗者；以及染疫康復者。

只有這些人才有資格前來副朝（Umrah）朝覲，以及參加在聖城麥加（Mecca）大清真寺（Grand Mosque）舉行的祈禱。

朝覲和副朝部發表聲明說，這項政策將有效提升齋戒月期間大清真寺的運作能量，且進入位於聖城麥地那（Medina）的先知清真寺（Prophet's Mosque）也適用同樣規範。

朝覲和副朝部指出，因應防疫的朝覲政策於齋戒月起實施，但不清楚將持續多久。年度齋戒月自4月13日展開。

是否這項政策將延續至今年稍晚的年度正朝（Hajj ）朝覲也尚未確定。沙國頒布這項政策正值境內染疫病例驟增。

沙國通報累計確診病例超過39萬3000例，累計染疫死亡逾6700人。

沙烏地阿拉伯衛生部指出，總人口超過3400萬的沙國已注射超過500萬劑疫苗。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP