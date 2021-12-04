防疫情升溫 加拿大籲18歲以上打加強針

（法新社渥太華3日電） 加拿大國家免疫諮詢委員會今天呼籲，18歲以上有較高染疫風險的民眾應接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強劑，同時強烈建議50歲以上民眾追打第3劑。

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佔加拿大人口一半的安大略省與亞伯達省本周表示，由於擔憂Omicron變異株擴散，將開始向50歲與60歲以上民眾提供第3劑，並計畫在新年進一步擴大接種資格。

加拿大公共衛生官員表示，加拿大目前通報11起Omicron變異株病例，確診患者都曾出國。

加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization, NACI）說，「考量到管轄權與個人風險」，18到49歲民眾應在打完第2劑的至少6個月後接種第3劑。

加拿大國家免疫諮詢委員會表示，風險最高的人包括住在疫情流行區、疫苗接種率較低地區的民眾，還有醫護人員、原住民與免疫系統較弱的人士。

安大略省本周表示，將自12月13日起提供COVID-19第3劑；亞伯達省宣布，將自12月6日起開始推出加強針。

根據政府最新數據，加拿大12歲人口中，有近90%已至少接種1劑，有86%民眾已完整接種。

© 2021 AFP