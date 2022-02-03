防疫邊界管制近兩年 紐西蘭2月底逐步開放入境

（法新社奧克蘭3日電） 紐西蘭為因應Covid-19疫情，執行全球最嚴格邊境限制措施將近兩年，總理阿爾登今天表示，今年2月底起逐步開放特定對象入境，但預期10月以前還不會全面開放邊界。

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紐國政府試圖將Covid-19（2019冠狀病毒疾病）隔絕於境外，近兩年來所執行的邊界管制，可算是世界上最嚴格之一。

阿爾登（Jacinda Ardern）宣布逐步開放計畫，讓紐西蘭與世界各地重新聯結，首先是讓因疫情滯留海外的紐西蘭人返國，免除在旅館檢疫隔離的要求。

阿爾登說，滯留澳洲並已施打疫苗的紐國人民自2月27日起可以重返國門，無須執行國境檢疫隔離；之後兩周，在世界各地的紐西蘭公民也可返國。

另外，已接種疫苗的外國背包客和專技工作人員，自3月13日起可獲准入境紐國；自4月12日起，允許最多5000名國際學生入境。但上述所有旅客仍須自我隔離10天。

阿爾登說，根據計畫，來自澳洲和其他免簽證國家的觀光客7月前都不允許入境；世界其他地方的旅客10月以後才開放入境，這些旅客一旦獲准入境，將要求他們執行自我隔離。

阿爾登談到高傳染力的Omicron變異株說：「我們對Ｏmicron的策略是減緩擴散，我們的邊境管制就是其中一環。」Omicron目前已是全世界主要流行病毒株。

人口500萬的紐西蘭防疫策略大部分奏效，目前為止通報約1萬7000人確診Covid-19，因病不治人數僅53人。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP