防疫量能不堪Omicron衝擊 南韓放棄清零策略

（法新社首爾9日電） 由於衛生照護體系快被激增的Omicron確診例壓垮，韓國今天宣布放棄COVID-19疫情以來他們所自豪的「追蹤、篩檢、治療」的清零防疫模式。

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2020年COVID-19爆發之初，韓國是中國以外疫情最嚴重的地區之一，後來靠大規模普篩與嚴格積極的接觸史追蹤，沒多久就控制住疫情。

這套追蹤、篩檢加治療與隔離的防疫策略一度為韓國贏得普遍讚揚，但在Omicron變異株擴散快速、上周末全國累計確診超過100萬例後，首爾當局如今卻決定放棄兩年來的主要防疫手段。

高層衛生官員孫容禮（Sohn Young-rae，音譯）說：「因資源有限且極耗社會與經濟成本，難以再靠這套追蹤、篩檢、治療的作法防疫。」

韓國的單日新增確診昨天達4萬9567例，不到一周已翻倍；衛生當局研判到2月底，單日確診人數可能達13萬至17萬例之譜。

衛生官員表示，新的防疫措施從2月起分階段上路，會把資源重新聚焦於最脆弱族群。

孫容禮表示，新作法目的是診斷和治療染疫高危險群體，以防「醫療系統崩潰和社會經濟運作惡化」。

以篩檢為例，將優先篩檢60歲以上族群。

此外，之前只要確診一律會被送到一處公家防疫中心治療與隔離，如今無癥狀確診者改采居家隔離。

根據新作法，60歲以下且沒有慢性病的確診者，將改采自我健康監測，同一家庭的成員也可自由外出採買。

病毒篩檢陽性但7天後已無癥狀者，離開隔離所前也不需再做PCR檢測。原本負責監控隔離者的衛生人員將重新部署，以協助重症者家庭治療。

© 2022 AFP