防疫限令鬆綁首日 法國店家民眾喜迎自由

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（法新社巴黎19日電） 法國今天放鬆6個多月來的防疫限制措施，以恢復半正常生活，民眾高興地重返咖啡館戶外座，並準備重新造訪久違的劇院和博物館，即連總統馬克宏也特地到店中啜飲一杯咖啡。

法國為了對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，去年秋天第二度實施封鎖措施，餐廳、劇院和美術館等場所自10月30日起關閉至今，其中藝文場所在這段期間主要依靠政府補助來維持生存。

法國目前實施第二階段解封計畫，有露天平台或屋頂花園的咖啡館和餐廳，如今可以開放戶外座位區。解封行動將在6月30日達到高峰，屆時法國經濟將全面恢復開放。

在首都巴黎各處，咖啡館和餐廳為迎接重新光臨的顧客，幾天來紛紛擺設戶外用餐區，今天上午已有首批顧客入座品嘗濃縮咖啡。

蒙馬特（Montmartre）區的聖尚餐酒館（SaintJean Brasserie）老闆巴斯卡（Pascal）告訴法新社：「已經有3位客人來喝咖啡了，感覺很好。」其中一位客人西瑞爾（Cyril）開心表示：「比起在麵包店外帶咖啡，這好太多了！」

在法國西部城市勒恩（Rennes），葉子咖啡館（Cafe des Feuilles）經理馬向（Patricia Marchand）說，現在即連餐前酒都有人預訂，「這感覺真好，市中心充滿喜悅氣氛」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和總理卡斯特克斯（Jean Castex）今天也在大批媒體簇擁下，來到總統府艾里賽宮（Elysee Palace）附近一家咖啡館，享受解禁後第一杯咖啡。馬克宏為這個「重獲自由的

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）則開心在推特張貼一張照片，那是他在街角一家咖啡店讀着體育刊物「團隊報」（L'Equipe），推文標註「法式生活藝術」。

不過，法國大部分場所目前只能開放一半的戶外座位區，且每桌限6人；此外仍有宵禁措施，但今天起延後2小時，從晚間9時開始。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP