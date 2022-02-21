防疫鬆綁經濟數據報佳音 2月歐元區PMI大幅攀升

（法新社布魯塞爾21日電） 馬基特公司（IHS Markit）今天公布，隨着防疫限制措施鬆綁，歐元區2月採購經理人指數（PMI）大幅攀升。

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受到密切關注的馬基特月度調查結果顯示，歐元區2月PMI加速至5個月高點。不過，報告中也指出，持續性供應短缺和能源價格飆升，推升通膨至歷史水準。

歐元區PMI從1月的52.3，大幅增加3.5點，來到55.8。指數高於50代表成長。

這要歸功於歐元區結束為期2個月的嚴格防疫措施，這些措施是為了遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情蔓延。

Omicron現在成為歐洲的主流病毒株，不過，政府認為和先前變異株相比，Omicron疫情較不嚴重，主要是因為疫苗接種普及以及追加劑的施打，有助減緩疫情。

IHS Markit表示，兩個月的防疫限制措施對歐元區經濟帶來打擊，但在2月，這些措施已鬆綁至去年11月以來最低限製程度。

服務業部門引領這一股樂觀氣氛，在越來越活絡的觀光和旅遊業推升下，服務業部門來到去年11月以來高點。

部分受惠於供應好轉和需求上揚，製造業成長也稍微加速，創去年9月以來最快擴張速度。

然而，供應短缺的情況仍持續造成訂單塞車，商品和服務的平均價格飆至這項PMI調查中的最高紀錄。

馬基特首席經濟師威廉森（Chris Williamson）表示：「上揚的能源成本和薪資費用助長通膨壓力，導致銷售價格創下這項調查25年來的最大增幅。」

「通膨壓力加劇，恐助長對（歐洲中央銀行）立場逐漸強硬的揣測。」

這項調查顯示，歐元區經濟火車頭德國的PMI為56.2，來到6個月高點。

歐元區第二大經濟體法國表現則更上一層樓，PMI達57.4，來到8個月高點。

© 2022 AFP