防疫鬆綁返校上課 美中學又傳槍擊1學生喪命

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（法新社華盛頓1日電） 美國北卡羅來納州警方指出，一名學生今天在州內一所中學遭槍擊身亡。

警察局長湯普森（Catrina Thompson）在記者會表示，警方在學生上課時間獲派趕赴溫斯頓賽勒姆（Winston-Salem）塔博爾山高中（Mount Tabor High School）處置。

警方趕到時，發現一名名叫米勒（William Chavis Raynard Miller, Jr）的學生中槍，將他送往當地醫院急救，湯普森流着眼淚說，他「因傷重而死」。

警方搜捕5個小時後逮捕槍擊案嫌犯，但未證實這名行兇學生的身分，僅表示逮捕期間「未發生任何事件」。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，美國學生這一年來大多接受遠距教學，本月陸續重返學校上課，如今卻面臨重大槍擊風險，這種情形已困擾美國教育體係數年之久。

這類波及人數較少的槍擊案，雖會受到地方媒體報導，但通常未能登上全國頭條版面，似乎只有在大規模槍擊案發生時，像是2018年佛羅里達州派克蘭（Parkland）17名學生遇害，才會吸引社會大眾的關注。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP