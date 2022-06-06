防疫鬆綁 全球Q1國際遊客數接近去年同期3倍

（法新社馬德里6日電） 聯合國世界觀光組織（UNWTO）今天表示，今年第一季國際遊客人數比2021年同期成長近2倍。而由於歐洲鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，因此成長幅度最大。

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總部位在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織表示，2022年前3個月，全球觀光遊客人數為1億1700萬，高於去年同期的4100萬，成長了182%。

聯合國世界觀光組織說，儘管這個數據，仍比疫情爆發前一年的2019年第一季少了61%；但依舊顯示出，隨着「（防疫）限制的鬆綁和信心的恢復」，旅遊業繼續以「強勁的步伐」復蘇。

「在（今年）前3個月增加的7600萬名國際遊客中，3月就佔了約4700萬人，表示復蘇正在加快步伐。」

成長情況在歐洲特別顯着。歐洲第一季入境遊客人數幾乎是去年同期的4倍，成長了280%。

美洲也出現強勁成長，入境遊客人數增加了一倍多（成長117%）；中東地區則成長132%。

聯合國世界觀光組織說，「隨着更多目的地鬆綁或取消旅遊限制，以及被壓抑的需求獲得釋放」，加上「航班訂位大增」來看，「預料逐步復蘇的情況2022年內將持續」。

然而，有鑒於「經濟環境具挑戰性」及俄羅斯侵略烏克蘭帶來的相關風險，聯合國世界觀光組織對接下來幾個月的前景持保留態度。

聯合國世界觀光組織說：「到目前為止，俄羅斯進攻烏克蘭，對整體結果的直接影響似乎有限。」

但它提醒，俄烏衝突造成燃料和能源成本攀升，「導致旅遊業的交通和住宿成本增加」，「在全球帶來重大經濟影響」，這可能對旅遊業的復蘇構成壓力。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2022 AFP