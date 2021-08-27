防相：英國數小時內結束阿富汗撤離任務

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（法新社倫敦27日電） 英國國防大臣華勒斯今天表示，英國計畫「數小時內」完成阿富汗撤離行動。他並警告，隨着西方部隊離開阿富汗的時間越來越近，首都喀布爾機場一帶出現更多攻擊的可能性也升高。

華勒斯（Ben Wallace）接受英國天空新聞網（SkyNews）訪問時表示，昨天在喀布爾（Kabul）機場附近發生的爆炸案，並未使得英國加速撤離阿富汗，英國在機場附近大亨飯店（Baron Hotel）設立的庇護申請站是按原定時間關閉。

華勒斯說：「對於我們身邊的那些人，我們將受理他們的庇護申請，也就是目前身在機場內的大約1000人。我們還將設法儘可能在人群中繼續找出一些人，但整體而言，主要的受理作業已結束，剩餘時間只有幾小時。」

華勒斯表示，英國已在格林威治時間今天3時30分關閉大亨飯店，想飛往英國的人在這家飯店集合。英國也已關閉庇護申請站及喀布爾機場入口之一艾比門（Abbey Gate），門外就是昨天2起自殺爆炸攻擊之一的鎖定地點。

華勒斯說，本月中至今，英國的撤離行動已救出近1萬4000名英國公民和阿富汗人，但「令人感傷的事實是，並非每個人都出得來」。

伊斯蘭國（IS）宣稱在喀布爾機場外犯下的爆炸案，至少造成85人死亡，包括13名美軍。

在塔利班（Taliban）取得阿富汗政權後，成千上萬迫切想逃出國的阿富汗人湧向喀布爾機場，爆炸案發生後現場一片血腥，原已混亂的撤離行動也更加瀰漫恐懼。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

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